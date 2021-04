Horoscop 7 aprilie. Probleme la tot pasul pentru o zodie. Toate îi merg pe dos BerbecFeeria și armonia plutesc in relația voastra de cuplu, dar este posibil ca atat voi, cat și persoana iubita sa traiți emoțiile din trecut.TaurDați curs unor propuneri venite din partea unor persoane energice, care știu bine ce fac. Este vorba despre afaceri care presupun investiții comune.GemeniVi se va oferi o ocazie interesanta de a intari bunele relații pe care le aveți cu colegii și superiorii. Spre seara, orientați-va spre familie.RacVa implicați in problemele tuturor și va comportați de parca ar fi ale voastre. Invațați sa va gandiți și la binele personal.LeuVa implicați intr-un proiect… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

