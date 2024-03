Stiri pe aceeasi tema

- Angajarile la STAT au EXPLODAT in 2023: 13.654 bugetari in plus, in anul in care s-au majorat taxele și impozitele pentru mediul privat Angajarile la STAT au EXPLODAT in 2023: 13.654 bugetari in plus, in anul in care s-au majorat taxele și impozitele pentru mediul privat Chiar daca Guvernul a emis chiar…

- COMBINAȚII… Zilele trecute, in plin scandal al fermierilor care protesteaza impotriva concurenței neloiale din Ucraina, la silozurile pe care omul de afaceri Fanel Bogos le deține pe raza comunei Banca, mai multe camioane inmatriculate in țara lui Zelensky așteptau sa descarce marfa, dovada ca puii…

- Mediul privat a fost impactat negativ de masurile fiscale și noile taxe aplicate de Guvernul PSD-PNL. Deputatul USR Viorel Baltarețu a inițiat o serie de proiectle legislative menite sa debirocratizeze instituțiile și sa ofere facilitați pentru antreprenori. „Mediul privat are nevoie de o legislație…

- Uniunea Europeana doreste sa se realizeze un ajutor „semnificativ” pentru Ucraina, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis, informeaza AGERPRES . El a detaliat ca este vorba de ajutor financiar, material, militar. Sprijinul este „unanim acceptat”, a precizat Iohannis, adaugand ca mai sunt lucruri…

- Klaus Iohannis a discutat, marți, la telefon, cu președintele Consiliului European. „Am subliniat din nou ca este imperativ sa continuam sprijinul nostru financiar și multidimensional pentru Ucraina”, transmite șeful statului roman.„In discuția telefonica avuta astazi (marți - n.r.) cu Președintele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atras atenția ca sprijinul oferit Ucrainei este „o investitie in securitatea noastra”, intrucat exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca la Ucraina, in cazul caștigarii razboiului, transmite AFP, citata de Agerpres.„Daca…

- Federația Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania solicita guvernului sa intervina de urgența pentru stoparea importurilor de zahar din Ucraina cel puțin pentru o perioada de 3-4 luni, anunța președintele Federației, Florentina Iacob.