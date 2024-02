Horea Crișovan și-a sărbătorit ziua de naștere cu un concert de zile mari, acasă la Timișoara (video) O sumedenie de artiști au fost prezenți miercuri seara in centrul orașului Timișoara in incinta clubului M2, unde a avut loc concertul TM Groove & Friends. Evenimentul a fost unul deosebit și datorita faptului ca a reprezentat de fapt un concert care a marcat o sarbatoare muzicala a binecunoscutului chitarist Horea Crișovan. Absolventul Facultații de […] Articolul Horea Crișovan și-a sarbatorit ziua de naștere cu un concert de zile mari, acasa la Timișoara (video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

