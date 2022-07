Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cautați infractori din Italia, mafiotul Rocco Morabito, a ajuns la Roma dupa ce a fost extradat din Brazilia, unde se ascunsese. Barbatul era cautat inca din 1994, mai fusese prins odata acum 5 ani, in Uruguay, de unde reușise sa evadeze, scrie BBC . Cunoscut drept „regele cocainei…

- Actorul Valentin Uritescu a murit astazi, la varsta de 81 de ani. Pe parcursul indelungatei sale cariere artistice, a jucat in zeci de filme si pe scenele a patru teatre: „Maria Filotti” din Braila, „Teatrul Tineretului” din Piatra Neamt, iar in capitala, Teatrul Bulandra si Teatrul National. A primit…

- Emily Burghelea arata senzațional dupa ce a devenit mamica unei frumoase fetițe. Tanara are o viața plina in timp ce ii ofera micuței sale tot ce este mai bun. Aceasta se ocupa de numeroase proiecte și are grija sa nu neglijeze facultatea. Ea ne-a dezvaluit, in exclusivitate, care sunt secretele siluetei…

- Sunt impreuna de 16 ani și s-au casatorit in urma cu 14 ani. Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Intr-un interviu pentru Revista VIVA!, artista a vorbit despre relația pe care o are cu prezentatorul de la PRO TV.Andra și Catalin Maruța sunt…

- Prestigiosul premiu Palm D’Or a fost castigat de o comedie, seara trecuta. „Triunghiul tristetii”, un film suedez, prezinta un grup de bogatasi care naufragiaza pe o insula pustie si ajung sa fie condusi de o femeie de serviciu. Cristian Mungiu, unul dintre cineastii preferati ai festivalului de la…

- Cardinalul italian Angelo Sodano, numarul doi la Vatican in timpul pontificatelor papei Ioan Paul al II-lea si al papei Benedict al XVI-lea, a murit vineri, la varsta de 94 de ani, in regiunea sa natala Piemont (nord-vest), a anuntat sambata Vaticanul, relateaza AFP. Papa Francisc a adus un omagiu „acest…

- Sarah Dumitrescu locuiește in America de ani buni, acolo are și o cariera in baschet. Ultimele saptamani le-a petrecut in Romania, alaturi de mama ei. Pentru fanatik.ro, tanara a facut dezvaluiri despre viața ei amoroasa, a explicat de ce nu are iubit. Fata cea mica a Anamariei Prodan a spus ca e foarte…