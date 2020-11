HoRa ospitalității austriece nu are ritm în România Industria ospitalitații de la noi a fost puternic lovita de pandemia numita COVIT 19. Au trecut mai bine de opt luni de la declanșarea epidemiei și, in Romania, in afara de masurile generale de care a beneficiat intreaga economie, nu a fost implementata nicio masura concreta care sa-i ajute pe cei din aceasta industrie. A venit și valul doi al epidemiei care a paralizat efectiv industria ospitalitații: restaurante inchise, evenimente interzise, agenții de turism desființate, hoteluri cu obloanele trase. In pragul disperarii, cei din industria ospitalitații trag un ultim semnal de alarma catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

