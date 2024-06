Cursurile pot fi suspendate luni, după alegeri, în școlile în care sunt secții de votare Școlile care gazduiesc secții de votare pot decide sa suspende cursurile pe data de 10 iunie 2024, conform unei adrese emise de Ministerul Educației. Hotararea va fi luata de consiliului de Administrație al fiecarei școli, potrivit edupedu.ro. Orarul pentru recuperarea orelor de curs care nu se vor ține pe 10 iunie va fi stabilit tot de Consiliul de Administrație al fiecarei școli, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar (ROFUIP).Recuperarea acestor ore este planificata sa se finalizeze pana la sfarșitul anului școlar 2023-2024, pe data… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri locale in Dambovița, 9 iunie 2024: cu un total de 89 de circumscripții electorale și 434 de secții de votare, cetațenii din orașele și comunele din județul Dambovița vor avea oportunitatea sa-și exprime opțiunile politice. Targoviște, centrul administrativ al județului, va gazdui 65 de secții…

- Școlile pot suspenda cursurile luni, 10 iunie, daca in clase sunt amplasate secții de votare, anunța Ministerul Educației. Orele vor fi recuperate pana la finalul anului școlar, adica pana pe 21 iunie.

- Ministerul Educației a deschis apelul pentru școlile-pilot care doresc sa experimenteze noi modele curriculare. Afirmația a fost facuta de Ministrul Educației, Ligia Deca, care a participat la o dezbatere cu tema „Recuperarea decalajelor urban-rural”, manifestare organizata de Inspectoratul Școlar Județean…

- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si Statutul elevului nu a fost, inca aprobate de Ministerul Educatiei, desi acest lucru ar fi trebuit sa se intample pana la data de 2 mai. Potrivit autoritatilor, noul regulament-cadru ar putea fi gata inainte…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic. Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00,…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru data de 29.05.2024, ora 10,00, in sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic.Printre proiectele de ordinea de zi se afla si unul referitor la Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie…

- In conformitate cu prevederile art. 17 alin. 8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24 2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293 2008 si art. 13 alin. 1 si alin. 2 din Hotararea nr. 2 2008 privind aprobarea Regulamentului…

- Invațamantul „gratuit” costa. Peste 500 de lei cheltuiesc parinții, luna de luna, cu fiecare copil, arata un studiu. Banii se duc pe rechizite , culegeri sau necesarul de la clasa, adica tot ce scoala ar trebui sa ofere, dar nu o face. La finalul unui an, cand parintii trag linie, costurile sunt fabuloase…