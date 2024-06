Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) a invins-o pe Jasmine Paolini (28 de ani, 15 WTA) cu 6-2, 6-1 și a cucerit al patrulea trofeu la Paris, al cincilea de Mare Șlem din cariera. Iga Swiatek și-a extins dominație pe zgura pariziana, dupa un ultim act in care Jasmine Paoline, aflata la prima finala in turneele…

- Iga Swiatek a egalat-o la numarul de titluri de la Roland Garros (n.r. 4) pe legendara Justine Henin. Victoria de sambata a polonezei de pe Chatrier nu a lasat vreo urma de indoiala, lidera WTA facand ca finala cu Jasmine Paolini sa fie una dezechilibrata și fara pic de dramatism (6-2, 6-1).

- Iga Swiatek - Jasmine Paolini, meci contand pentru finala turneului de la Paris, este programat, sambata, 8 iunie, de la ora 16:00, pe arena centrala Philippe-Chatrier, si va fi transmis in direct de Eurosport 1.

- Finala de la Roland Garros 2024 este surprinzatoare doar pe jumatate, prezența jucatoarei Jasmine Paolini in ultimul act reprezentand un cadou nesperat pentru tenisul italian. De cealalta parte, Iga Swiatek este certitudinea de pe Chatrier, poloneza aflandu-se in fața finalei cu numarul patru de la…

- ​Ultimul act in turneul feminin de la Roland Garros le va aduce fața in fața, sambata, 8 iunie, pe lidera mondiala Iga Swiatek și pe revelația Jasmine Paolini, o jucatoare care a intrecut toate calculele hartiei pentru prima finala majora din cariera. O finala puțin așteptata inaintea debutului competiției…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini s-a calificat joi in finala Roland Garros, dupa ce a invins-o pe Mirra Andreeva. Jasmine Paolini (,locul 15 WTA) a dispus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, de jucatoarea rusa Mirra Andreeva (17 ani, locul 38 WTA) dupa un meci pe care l-a dominat. Paolini este…

- Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat miercuri in semifinale la Roland Garros dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele…

- Ana Bogdan, 31 de ani, # 64 WTA, s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros, dupa o izbanda sonora in fața rusoaicei Anastasia Pavlyunchenkova, 32 de ani, # 22 WTA, 6-4, 6-4. Dincolo de ora 22:00 la Paris, cateva petice caramizii luminate in complexul de la Roland Garros, acolo unde se mai desfașurau…