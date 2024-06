Irinel Columbeanu a spus cu ce se ocupă Monica Gabor în America: „Nu a reușit să-și realizeze visul” Irinel Columbeanu și Monica Gabor au fost unul dintre cele mai controversate cupluri din showbizul romanesc. Cei doi s-au casatorit in 2006 iar un an mai tarziu s-a nascut fiica lor numita Irina. Dupa cinci ani de casnicie, relația lor a ajuns la final și in 2011 au decis sa divorțeze și sa mearga pe drumuri separate.Monica Gabor și-a gasit fericirea in brațele unui om de afaceri chinez. Cei doi au stabilit impreuna viața in America, evitand totodata sa aduca atenția publicului asupra relației lor. Casatoria lor a fost celebrata in secret, și numai dupa ce au semnat actul de casatorie, Monica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

