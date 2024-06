Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul dintre Rusia și Romania privind rezoluția Parlamentului European prin care se cere Federației Ruse sa-i returneze țarii noastre auruleste imposibil, din cauza politizarii subiectului, care trebuie inchis. Aceasta opinie a fost exprimata de reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru…

- Raportul de activitate pe anul 2023 al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) indica drept principale amenințari la adresa securitații naționale activitațile Rusiei in țarile din flancul estic al NATO, precum incercari de infiltrare a instituțiilor din domeniul apararii și securitații, atacuri…

- Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei in Romania, și-a incheiat misiunea și a plecat definitiv la Moscova. Elena Kopnina este Insarcinatul cu afaceri interimar al Federației Ruse in Romania, potrivit unui anunț al Ambasadei.

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca adevarata valoare a tezaurului Romaniei de la Moscova constituie nu neaparat cantitațile insemnate de aur ajunse pe mana rușilor, ci altceva cu mult mai prețios. Basescu susține ca de fapt zecile de tone de monede care au facut parte din tezaur sunt cu mult…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, a lansat un val de atacuri asupra Romaniei, intr-un text lung, publicat joi seara, pe Telegram, ca reacție dupa ce parlamentul European a votat rezolutia prin care cere Rusiei returnarea tezaurului țarii noastre.Potrivit Mariei Zaharova, Romania vrea…

- ”Succes urias in Parlamentul European! Rezolutia privind restituirea Tezaurului Romaniei sechestrat de Rusia a fost votata cu larga majoritate de voturi”, a afirmat Eugen Tomac. In context, liderul PMP a precizat ca ”Rezolutia pe care a initiat-o este primul document oficial european prin care solicitam…

- Eurodeputatul Eugen Tomac (PPE) declara saptamana trecuta pentru AGERPRES ca initiativa se inscrie in contextul in care Uniunea Europeana si-a adoptat anul trecut strategia privind recuperarea bunurilor de patrimoniu traficate ilicit in Europa.''Am participat la aceasta dezbatere (privind strategia…

- Comisia Europeana va sustine joi o declaratie in fata eurodeputatilor pe tema restituirii tezaurului romanesc, insusit ilegal de Rusia in timpul Primului Razboi Mondial. Declaratia Comisiei va fi urmata de o dezbatere, dupa care va fi supusa la vot o rezolutie conexa, conform agendei sesiunii plenare…