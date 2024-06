Deschiderea de Sezon Vespa pe Litoral organizata la Constanta (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival a fost inaugurat la OrheiLand in prezența a peste 30 de mii de persoane. La ceremonia de deschidere au participat locuitorii OrheiLand și oaspeți din toata țara. Vizitatorii au fost felicitați calduros cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a deschiderii parcului de distracții…

- La finalul saptamanii a avut loc deschiderea Gravity Park Ciuperca in municipiul Tulcea,spatiu dedicat tinerilor ce doresc sa practice sporturi extreme. Deschiderea din acest week end a Gravity Park Ciuperca din municipiul Tulcea s a dovedit a fi un mic festival de cultura urbana: sporturi extreme,…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita duminica, 2 iunie 2024, ora 14:00, la Muzeul Scriitorilor Dambovițeni, unde va avea loc vernisajul expoziției „Gheorghe Tomozei (1936 – 1997) – Un poet sauv anapoda”. Deschiderea expoziției, cu prilejul…

- Un colectiv de lucratori din industria cinematografica a lansat luni un apel la o greva "a tuturor angajatilor Festivalului de Film de la Cannes si a sectiunilor paralele" cu scopul de a le "perturba", cu o saptamana inainte de deschiderea celui mai mare eveniment al celei de-a 7-a arte, scrie AFP.

- La doar doi ani de la deschiderea oficiala a primului restaurant Popeyes in Romania, brandul originar din Louisiana (S.U.A.), anunța deschiderea unui nou restaurant, de aceasta data in afara Bucureștiului, la Pitești. Astfel Piteștiul este primul oraș din Romania, in afara de Capitala, unde Popeyes…

- De la ora 14:30, Newcastle și Tottenham se infrunta in deschiderea etapei 33 din Premier League. Partida va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Radu Dragușin (22 de ani) incepe meciul ca rezerva. Programul rundei 33 din campionatul Angliei LIVE…

- Nicolae Ciuca, la Timișoara, lanseaza noul terminal de pasageri, deschis odata cu intrarea in spațiul aerian Schengen. Liderul PNL inaugureaza un terminal nou pentru toate zborurile catre destinatiile din zona Schengen. Nicolae Ciuca, Lucian Bode, Vasile Blaga, Mircea Hava, Gheorghe Falca și Cristian…

- Marți, 19 martie 2024, ora 12.00, Muzeul Golești și Muzeul Național Bran va invita la o intalnire peste timp cu Regina Maria, la Muzeul Golești. Citește și Deschiderea stagiunii teatrale ICR Londra – “Dad is not my friend” la The Cockpit Theatre In expoziția gazduita la Golești, in perioada martie-mai…