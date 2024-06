Antrenorul CFR Cluj a fost socru mic la nunta celei mai mari fiice ale sale, Rebecca (29 de ani). Rebecca Petrescu și-a unit destinele cu Jim, iar nunta s-a desfașurat intr-un local de lux, din zona Floreasca, scrie Digi 24 . Dan Petrescu (56 de ani) a trait vineri, 7 iunie 2024, una dintre cele mai emoționante zile din viața sa. ”Bursucul” a fost in mare forma. A cantat, a dansat pe rupte și s-a fotografiat cu mai toți invitații. Foto: Digi 24 The post Dan Petrescu, socru mic appeared first on Cotidianul RO .