Hong Kong: China a anunţat sancţiuni împotriva a şapte entităţi şi cetăţeni din SUA Beijingul a anuntat vineri sanctiuni împotriva a sapte entitati si cetateni americani în raspuns la un avertisment american cu privire la deteriorarea libertatilor în Hong Kong, masura anuntata cu câteva zile înainte de vizita unui înalt oficial al administratiei Biden, relateaza AFP și Agerpres. Acest anunt ''nu ne schimba pozitia si ramânem hotarâti sa punem în aplicare pe deplin toate sanctiunile americane pertinente'', a reactionat vineri purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.



Sursa articol: hotnews.ro

