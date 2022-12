Stiri pe aceeasi tema

- Deși se cunosc de foarte mult timp, iar prietenia lor este construita de-a lungul a mulți ani, “Pump It Up” este prima piesa lansata impreuna de cele doua artiste. Atat Olivia Addams, cat și Holy Molly, se bucura de un succes real atat pe plan national, cat și international, piesele lor reușind performanțe…

- Alaturat de curand echipei Vlad Cazino, din dorința de a promova impreuna și mai puternic divertismentul de cea mai buna calitate, Cabron este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi / trapperi din Romania la momentul actual. Colaborarea sa cu singurul cazino online cu specific 100% romanesc are deja…

- Dupa ce au adunat zeci de milioane de streamuri cu „Menage a trois”, Holy Molly si LIZOT colaboreaza din nou pentru „Sunday Night”, o piesa ce vorbește despre libertatea pe care o simți oricand ești alaturi de prieteni. Continuand o serie de lansari de success ale artistei, printre care se numara piese…

- GUCCI HOV revine cu o noua piesa alaturi de ASPROIU. Piesa se numește TOKYO și imbina influente trap și r&b. Interviu GUCCI HOV Ce te-a facut sa vrei sa te apuci de muzica? GUCCI HOV: Am fost la un prieten acasa ce avea un studio mi-a placut ideea si am vrut sa incerc sa cant. Am facut o piesa ce…

- GloRilla colaboreaza cu Cardi B pentru “Tomorrow 2”. Cardi B a fost deschisa cu privire la sprijinul ei pentru GloRilla de cand rapperul din Memphis a intrat in scena, in timpul verii, cu hit-ul ei – “F.N.F. (Let’s Go)”. Acum, cele doua domnișoare din hip hop și-au unit forțele pentru „Tomorrow 2″,…

- Randi revine cu un o noua piesa alaturi de unul dintre cei mai hot artiști din zona trap – Azteca. “Carina” este primul single in limba romana lansat de Randi in 2022, dupa ce acesta a dominat topurile radio la inceputul anului cu “Dincolo de Marte” (feat Roxen). O piesa pop ce imbina influențe R&B…

- Vunk a lansat melodia „Felicitari, ai reușit!”, inspirata de refuzul multor persoane de a recunoaște sau a accepta ca iubesc, din teama de a nu suferi, de a nu se simți vulnerabili. „E ceva ce, la un moment dat, am trait și eu, iar ulterior am inceput sa observ asta la din ce in ce mai mulți oameni”,…

- Frumoasa Ana Maria Pamantas a lansat piesa “Mai tii minte” in urma cu o luna iar feedback-ul publicului a fost unul foarte bun, piesa devenind virala pe mai multe platforme. Piesa este compusa de Kastha John si Cristi Pascu si reprezinta o oda de dragoste. “Mesajul piesei este unul de dragoste ,…