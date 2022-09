HiSky îşi extinde flota cu două aeronave noi şi va opera şapte aeronave Airbus ” Doua aeronave Airbus A321neo LR vor intra in flota companiei aeriene HiSky, la inceputul anului 2023. Aparatele de zbor vor ajunge in Romania in martie si sunt programate sa intre in serviciu chiar din luna aprilie. HiSky va fi primul operator al celor doua aeronave, dupa iesirea acestora de pe linia de productie a fabricantului Airbus”, anunta compania. Airbus A321neo LR face parte din noua generatie dezvoltata de producatorul francez, cu scopul de a reduce impactul aviatiei asupra mediului si costurile transportului aerian, si pentru a imbunatati experienta de calatorie a pasagerilor. Modelul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

