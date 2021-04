Hidroelectrica vrea să retehnologizeze o hidrocentrală pentru 76,9 milioane euro Hidroelectrica a inițiat joi, pe platforma e-licitație.ro, procedura de achiziție publica pentru lucrari de retehnologizare a C.H.E. Râul-Mare Retezat. Proiectul, estimat la 76,9 milioane euro, urmeaza sa fie atribuit în urma unei proceduri competitive cu negociere, în care va fi evaluat raportul calitate-preț. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor din partea entitaților interesate este 24 mai 2021, ora 11:00, la sediul Hidroelectrica.



