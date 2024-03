HHC a deschis casa cu numărul 128 în România (FOTO) Hope and Homes for Children Romania a dechis in comuna Țuțora casa cu numarul 128, continuand astfel procesul de a șterge orfelinatele din Romania. Aici vor locui 12 copii cu nevoi speciale fizice și intelectuale. ”Acasa cu numarul 128 iși deschide oficial ușile pentru a-și primi copiii. Azi a fost despre inaugurarea casei din Țuțora, acolo unde ne-am bucurat alaturi de partenerii noștri de o noua reușita. Suntem cu inca un Acasa mai aproape de a șterge orfelinatele de pe harta și din inima copiilor vulnerabili din Romania. Am ridicat casa cu sprijinul financiar al Asociației Umanitare Tester… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

