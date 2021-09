Stiri pe aceeasi tema

- O intamplare grava s-a petrecut la telecabina din Busteni. Aceasta a ramas suspendata la o inalțime de 300 de metri. Oamenii au fost coborați de urgența. Deocamdata nu sunt cunoscute cauzele...

- Un studiu efectuat de cercetatorii scotieni a identificat un pericol nestiut pentru sanatate: uscatul rufelor. Oamenii de stiinta au descoperit ca hainele puse la uscat in interiorul caselor ameninta sanatatea persoanelor predispuse la astm, rinita alergica si alte tipuri de alergii. Cercetarea efectuata…

- O noua lege care permite purtarea armelor de foc in spațiul public fara a avea un permis in acest sens a intrat in vigoare in Texas. Aceasta este parte a unei serii de proiecte de legi pro-arme adoptate de Texas de la inceputul anului, in ciuda faptului ca incidentele armate au crescut semnificativ,…

- Șacalii nu au pradatori naturali in zona și s-au inmulțit necontrolat, potrivit specialiștilor, astfel ca locuitorii din mai multe comune bihorene se plang ca aceștia au inceput sa le atace animalele din gospodarii, potrivit publicației locale ebihoreanul.ro . „Animalul a aparut cam de-o luna pe strazile…

- Ghețarii și calotele glaciare din doua arhipelaguri aflate in regiunile arctice ale Rusiei pierd in fiecare an o cantitate de apa topita care ar putea umple cinci milioane de piscine olimpice, conform unui studiu publicat in aceasta saptamana, relateaza Agerpres , care citeaza Science Daily. Potrivit…

- Oamenii de știința au descoperit ca, chiar și in caz de stres minim trebuie luate urgent masuri de redresare a situației, in caz contrar aceasta poate fi o cauza a decesului. Aceste date au fost obținute ca urmare a observarii a 75 mii de britanici adulți care au avut probleme cardiace, fumatori, consumatori…

- O cometa care a lovit Pamantul acum 13.000 de ani ar fi schimbat istoria omenirii. Cercetator: „A insemnat oare inceputul civilizatiei?” Un roi de fragmente dintr-o cometa ar fi lovit Terra in urma cu 13.000 de ani, avand ca efect modificarea radicala a societatilor umane arhaice, arata o echipa de…