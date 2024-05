Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au adoptat in unanimitate marți, 14 mai, proiectul de lege care inasprește pedepsele pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor. Proiectul a fost depus in luna septembrie a anului trecut in parlament, a trecut de Senat in luna decembrie, iar Camera Deputaților era…

- Tanar de 20 de ani, din Cugir, prins la volan in timp ce conducea un moped fara permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii Tanar de 20 de ani, din Cugir, prins la volan in timp ce conducea un moped fara permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Vințu de Jos au depistat…

- Perioada iunie-august a anului 2023 fost cea mai calduroasa de la debutul inregistrarilor, din 1940 - un semn clar al schimbarilor climatice care alimenteaza noi fenomene extreme, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.Cercetatorii europeni au stabilit intr-un nou studiu ca vara trecuta, cand…

- Oricine este depistat in trafic, la volan, conducand sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, va primi, pe langa condamnare si interdictia de a mai conduce un vehicul pana la 10 ani.

- Peste 60 de șoferi testați pentru alcool sau droguri la volan in Alba, in 24 de ore. Amenzi de aproape 20.000 de lei Peste 60 de șoferi au fost testați pentru alcool sau droguri la volan in Alba, in ultimele 24 de ore. Polițiștii și jandarmii au continuat acțiunile in sistem integrat. In cadrul activitaților…

- De la zgomote misterioase de clicuri intr-un acvariu de laborator, la zumzaituri și cantece de pești broasca, oamenii de știința descopera minunea comunicarii subacvatice, transmite BBC , citatde G4Media . Atunci cand va gandiți la modul in care peștii comunica intre ei, s-ar putea sa va imaginați…

- Multe mașini la mana a doua sunt importate dintr-o țara in alta pentru a satisface cererea locala de vehicule rulate. Germania, Franța, Belgia și Italia sunt cei mai mari exportatori de mașini rulate din Europa, alimentand restul continentului cu vehicule second-hand. Cu toate acestea, mașinile din…

- Germania a marcat apariția primelelor semafoare cu numaratoare inversa, care utilizeaza linii pentru a numara invers, in locul numerelor convenționale. Șoferii vor putea anticipa mai bine momentul cind semaforul se va schimba, iar pietonii vor avea un indiciu vizual clar cu privire la timpul ramas pentru…