Sediu nou – HELLA Craiova Noua cladire din Craiova ofera condiții de lucru moderne pentru dezvoltarea soluțiilor de software și electronice inovatoare.Furnizorul de componente auto va crea pana la 250 de noi locuri de munca in locația din Craiova in urmatorii ani. HELLA, producator de talie internaționala in domeniul automotive, iși extinde mai departe activitațile in domeniile software și electronica . Cel mai recent exemplu este noul centru de dezvoltare și testare deschis in Craiova. Este un pas catre o noua etapa de expansiune pentru grupul german. HELLA Technical Center Craiova are, in acest…