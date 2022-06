Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Ovidiu Heius a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este o jignire pentru oamenii cinstiti sa vada ca altii achizitioneaza case si masini scumpe desi nu au lucrat si nu au platit un impozit. „Incepand cu 1 iulie, ANAF-ul va incepe controale masive pentru verificarea veniturilor…

- ANAF va incepe, de la 1 iulie, controale masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obținerii averilor fiecarei persoane, a declarat șeful instituției Lucian Heiuș. „Avem peste tot exemple de șmecheri care sfideaza cu opulența și luxul pe care il afișeaza, care cheltuie sume…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala va incepe controale de amploare pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursa a obținerii averilor fiecarei persoane, a declarat șeful instituției Lucian Heiuș. Acțiunea de verificare va incepe de la data de 1 iulie.

- Real Madrid i-a luat fața Barcelonei in ierarhia Forbes a celor mai valoroase cluburi din lume. E cotata la 4,8 miliarde E. Adversara de maine seara, Liverpool, valoreaza (doar) 4,1 miliarde E. Finala Ligii Campionilor din acest sezon, Liverpool - Real Madrid, va avea loc sambata, 28 mai, de la ora…

- Numeroase persoane fizice, stabilite in zone diferite ale țarii, care iși desfașoara activitatea in domenii diferite, au primit, in ultimele luni, avize de verificare a situației fiscale personale. Cum ANAF are in plan mai multe proiecte de digitalizare și imbunatațire a conformarii, inclusiv in domeniul…

- In psihologie și dezvoltare personala, auto-realizarea presupune sa fii capabil sa-ți atingi intregul potențial. Acest nivel este considerat mai degraba o excepție decat o regula, deoarece majoritatea oamenilor lucreaza pentru a-și satisface nevoile presante, considerate a fi de baza, cum ar fi nevoile…

- Digi Communications N.V. și-a depașit performanțele financiare și operaționale in primul trimestru, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Veniturile consolidate ale Grupului, din operațiunile continue, au crescut cu 21% in primul trimestru al acestui an, ajungand la 361 milioane de euro.…

- Evolutia este explicata de cresterea veniturilor totale cu 0,66 puncte procentuale din PIB (in principal incasari din TVA si alte impozite pe bunuri si servicii), in timp ce cheltuielile bugetare au inregistrat un avans 0,61 puncte procentuale din PIB (preponderent cheltuieli cu asistenta sociala si…