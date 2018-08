"Suntem ingrijorati de faptul ca tocmai o confruntare despre valori duce de un an si jumatate, in Romania, la o polarizare a politicului si a societatii. Nu discutia este cea care ne ingrijoreaza, pentru ca discutiile sunt indispensabile in democratii, ci mai degraba duritatea disputei, care a culminat chiar in confruntari violente. Sunt ferm convins ca, referitor la reforma Justitiei in Romania, poate fi identificat un echilibru just al separatiei puterilor legislativa, executiva si judiciara", a declarat Heiko Maas, la Reuniunea anuala a diplomatiei romane, conform traducerii oficiale.