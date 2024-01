Stiri pe aceeasi tema

- In 13 decembrie se implinesc 40 de ani de cand versurile lui Nichita Stanescu calatoresc singure prin lume, trasand in continuare istoria literaturii romane. Nominalizat in 1979, la propunea poetului suprarealist Arthur Lundkvist (Suedia), la premiul Nobel pentru literatura, Nichita Stanescu ramane,…

- Am scapat și de procesul intentat de Nicolae Manolescu și de Uniunea Scriitorilor și nu am nici un resentiment. Dupa cum n-am nici un interes material fața de Uniunea Scriitorilor din Romania. Nu am fost membru și nu mi-am dorit niciodata sa fiu. Hotarirea aceasta am luat-o inca inainte de 1989,…

- Ultimele patru saptamani ale proiectului „dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa”, care a avut, de-a lungul anului, o serie de evenimente in in spațiul Cazarmei U din Timișoara, vine sa implineasca promisiunea trecerii dincolo de limite a sculpturii. Una din cele mai complexe expoziții gazduite in acest an de…

- O romanca care a emigrat in SUA in perioada dictaturii Ceausescu este gata sa se bata cu 4 barbati pentru fotoliul de primar al orasul Las Vegas la alegerile locale din 2024. Irina Hansen, o romanca de 45 de ani care a emigrat in SUA in perioada comunista este unul din cei cinci candidati care vor lupta…

- Irina Hansen și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar la un eveniment de campanie, relateaza KNTV . Nascuta in Romania in 1978, Irina a emigrat in Statele Unite pentru a "scapa de domnia opresiva a unui dictator comunist", potrivit unui comunicat de presa, deși la caderea regimului comunist…

- Foaierul Palatului Administrativ din Timișoara va gazdui, incepand de luni, 30 octombrie, de la ora 17, expoziția „De la Skopje la cer”, dedicata vieții și activitații Maicii Tereza. Prima prezentare a acestei expoziții a avut loc in Italia, a urmat Polonia, Slovenia, Japonia și Franța. Nascuta in 26…