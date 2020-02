Stiri pe aceeasi tema

- Parasite a surprins pe toata lumea la Premiile Oscar, fiind filmul care a plecat acasa cu „Cel mai bun film„, „Cea mai buna regie„, „Cel mai bun film strain” și „Cel mai bun scenariu original” Membrii familiei lui Ki-Taek au o relație apropiata, dar toți patru sunt șomeri. Intr-o zi, fiul cel mare,…

- Gala Premiilor Oscar din acest an s-a lasat cu multe momente memorabile, iar actorii din audiența nu au ezitat sa iși exprime reacțiile. Printre momentele memorabile ale Galei Oscar din acest an se numara observațiile politice ale lui Brad Pitt in timpul discursului sau de mulțumire, ironiile aduse…

- „Parasite” este cel mai bun film al anului Scris si regizat de Bong Joon-Ho, reprezentant al noului val sud-coreean, consacrat pentru originalitatea filmelor sale, care se adreseaza deopotriva cinefililor, dar si marelui public, pelicula „Parasite” este o excelenta satira, plina de suspans, ce abordeaza…

