Stiri pe aceeasi tema

- Austin a fost primul oraș din Texas care a lansat un program de venit garantat finanțat de contribuabili in mai 2022. Programul a deservit 135 de familii cu venituri mici, fiecare primind 1.000 de dolari lunar. Finanțarea pentru 85 de familii a provenit de la orașul Austin, in timp ce donațiile filantropice…

- Deși ar fi trebuit sa ramana doar o amintire, dosarul cu șina nu a disparut din instituțiile publice. Mulți romani merg cu el in mana la ghișee și pun acolo chiar și copii dupa acte, cu toate ca nici acestea nu mai sunt necesare. Autoritațile spun ca oamenii s-au obișnuit așa, chiar daca pot... View…

- Escrocheriile cu ulei de masline au devenit o „practica obișnuita”, potrivit Europol, in contextul lipsei acestui aliment de pe piața și a prețurilor care au explodat. Autoritațile au confiscat 260.000 de litri de produse contrafacute in raiduri coordonate in Italia și Spania in noiembrie, scrie Euronews.…

- Fortele nord-coreene au lansat, duminica, o racheta cu raza medie de actiune in mare, au anuntat autoritatile din Coreea de Sud și Japonia, pe fondul tensiunilor mari generate de lansarile recente ale unei rachete balistice intercontinentale și a primului satelit militar de spionaj nord-corean, relateaza…

- Jeonbuk, echipa antrenata de Dan Petrescu, a ratat calificarea in Liga Campionilor Asiei, dupa ce a pierdut pe terenul liderului Ulsan Hyundai, scor 1-0, in ultima etapa din K League 1 (campionatul Coreei de Sud).

- Ambasadorii la Natiunile Unite ai Statelor Unite si Coreei de Nord au avut luni un schimb de replici direct si public in cadrul Consiliului de Securitate - ceea ce se intampla rar - in legatura cu prima lansare a unui satelit de spionaj de catre Phenian, relateaza Reuters, citat de news.ro.Dupa o…

- In Regatul Unit, numarul gainilor crescute ca animale de companie a luat avant. De la 400.000 la 1,4 milioane, in doar trei ani. Drept urmare, s-au inmulțit și hotelurile unde proprietarii le pot lasa atunci cand pleaca in vacanța. Acum, ca se apropie sarbatorile, tot mai mulți sunt cei care vor sa-și…