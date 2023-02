Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acuzat, marți, Rusia ca nu iși indeplinește obligația incheiata in cel mai nou tratat bilateral pe tema armamentului nuclear, acțiune care pune in pericol siguranța intregii lumi. Ce presupune temeiul Tratatului privind armele nucleare New START și care este reacția Rusiei dupa avertismentul…

- USR cere ancheta penala cu privire la recursul pe care Ministerul Educației „a uitat” sa-l depuna la timp in cazul doctoratului despre care sunt suspiciuni de plagiat al premierului Nicolae Ciuca.

- Austriecii de la Raiffeisen Bank sunt acuzați chiar de oficialii de la Kiev care deja i-au trecut pe lista entitaților recomandate pentru sancțiuni. Reprezentanții instituției financiare cu sediul la Viena susțin ca sunt obligați prin legea din Rusia sa amane plata ratelor acestor soldați, inclusiv…

- Sergiu Hanca (30 de ani) l-a scos din pepeni pe Mihai Rotaru cu memoriul depus la Liga și solicitarea de reziliere a contractului cu Universitatea Craiova, plus despagubiri. Patronul il acuza ca a incercat sa provoace un 11 metri, cu Ocna Mureș (1-1), ca sa-l enerveze pe Mirel Radoi. Sergiu Hanca a…

- Dana Badea, una dintre fostele ispite ale emisiunii „Insula Iubirii”, a lansat o serie de acuzații extrem de grave la adresa iubitului ei, Alin, cu care se afla intr-o relație de aproape un an de zile. Tanara a susținut ca a fost batuta și „terorizata” de catre acesta, pana in punctul in care a pierdut…

- Scandal uriaș la casa regala britanica. O prietena a reginei Elisabeta a II-a a demisionat dupa ce l-a intrebat un invitat de culoare „de unde ești cu adevarat?”, la o recepție organizata marți, 29 noiembrie, conform The Sun, noteaza click.ro. Lady Susan Hussey, o amica a regretatei regine, se pare…

- In ediția din 22 noiembrie, Roxana a facut cateva afirmații fața de prietena sa, Adina. Aceasta considera ca mai mulți concurenți s-au schimbat de la inceputul emisiunii și ca sunt prefacuți.

- O bunica vrea sa-și salveze nepoțica de doar 8 luni din condițiile mizere in care ar trai cu mama ei, nora sa in acte. Femeia l-a parasit pe fiul ei și a plecat cu fetița lor, iar acum locuiesc intr-un container, potrivit spuselor bunicii. Barbatul parasit da vina pe soție pentru certurile lor și spune…