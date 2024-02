Informații revoltătoare ies la iveală în cazul fetiței de 9 ani omorâte de mamă: DGASPC putea preveni tragedia! ANPDCA a constatat deficiențe grave ANPDCA a constatat deficiențe grave in modul in care DGASPC Galați a gestionat cazul fetiței in varsta de 9 ani care a fost ucisa in bataie de propria mama. Deși au fost alertate in diferite moduri ca mama cu deficiențe psihice este agresiva cu copiii, DGASPC nu a prevenit tragedia. Fetita de 9 ani, eleva in clasa a III-a, a murit in urma unor batai crunte aplicate de propria mama, suportate 5 zile la rand, intre 26 si 30 ianuarie. Pe trupul ei medicii legisti au gasit leziuni grave si arsuri. Si surorile ei mai mici aveau urme ale mai multor lovituri. ANPDCA anunța marți ca a fost finalizat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

