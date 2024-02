Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Parlamentul a votat legea care extinde ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????̦???????? și pentru agresorii din afara familiei. Camera Deputaților a fost for decizional, legea merge la promulgare. Votul in unanimitate arata cat de importanta este aceasta lege, care stabilește…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Focsani, in cadrul unei conferinte de presa, ca incepand cu anul 2025, sistemul de monitorizare al agresorilor cu bratara electronica folosit va fi operational in toata tara, putand fi extins si pentru alte tipuri de infractiuni, nu doar pentru…

- Politistii harghiteni au montat primul dispozitiv de supraveghere electronica intr-un caz de violenta domestica, dupa ce un barbat de 37 ani, din Toplita, si-a prins de gat fosta concubina si a amenintat-o cu acte de violenta, potrivit Agerpres.Biroul de Presa al IPJ Harghita a informat, luni, ca…

- Prima bratara de monitorizare electronica in judetul Sibiu a fost montata unui barbat din Copsa Mare, care si-a agresat sotia, pe fondul consumului de alcool si al geloziei. ”La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 12.45, prin apel 112, politistii din cadrul Politiei Orasului Dumbraveni au fost solicitati…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul cresterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare, prin introducerea posibilitatii ca cetatenii sa poata accesa servicii consulare online, fara a fi nevoiti sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri decretul de promulgare a unei legi mult așteptate, deschizand calea pentru digitalizarea serviciilor consulare și facilitand accesul online pentru romanii rezidenți in afara granițelor țarii. Legea, care modifica și completeaza Legea nr. 62/2019…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul cresterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare, prin introducerea posibilitatii ca cetatenii sa poata accesa servicii consulare online, fara a fi nevoiti sa…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete. Legea merge acum la promulgare și președintele nu o mai poate intoarce deoarece ea era deja in Parlament…