Agresorii de copii vor primi pedepse mai mari pentru faptele lor. „Pentru punerea in primejdie grava a vieții sau a integritații unui minor se vor executa 5-10 ani de inchisoare, fața de 3-7 ani cat este prevazut in legislația actuala”, a anunțat, marți, președintele PNL, Nicolae Ciuca. Prin aceasta majorare, s-a urmarit eliminarea suspendarii pedepsei, […] The post Pedepse mai aspre pentru violența impotriva copiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .