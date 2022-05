Haos într-o închisoare din Ecuador, zeci de morți și peste o sută de evadați (video) Cel putin 43 de detinuti au murit in timpul unor confruntari intre bande rivale care au avut loc luni intr-o inchisoare din Ecuador de unde alti circa o suta de detinuti au reusit sa evadeze profitand de violente, informeaza marti AFP. „Patruzeci si trei de detinuti au murit, pana la ora actuala”, a anuntat biroul procurorului general pe contul sau de Twitter, in timp ce ministrul de interne ecuadorian Patricio Carillo a anuntat, in timpul unei conferinte de presa, 41 de morti. „Treisprezece persoane au fost spitalizate, dintre care unii sunt grav raniti, este posibil ca numarul (de decese) sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

