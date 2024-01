Haos în Capitală după un episod de ninsoare: tramvaie deraiate și trafic blocat In București ninge abundent la aceasta ora și strazile sunt pline de zapada. Utilajele de deszapezire nu sunt prezente decat in numar foarte mic. Traficul este ingreunat, iar utilajele nu au deszapezit arterele principale și secundare. Prefectul Rareș Hopinca a declarat in jurnalul Digi24 de la ora 07:00 ca utilajele vor interveni, dar abia dupa […] The post Haos in Capitala dupa un episod de ninsoare: tramvaie deraiate și trafic blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atac la o casa de amanet din Capitala. Un barbat mascat l-a stropit cu benzina pe un angajat. Incidentul șocant a avut loc in Dristor, in interiorul unei case de amanet. Un barbat mascat, care a intrat in agentie cu un bidon de doi litri in mana, a stropit ghiseul cu lichidul din sticla, lichid […]…

- Meteorologii au emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant, polei, ninsori moderate cantitativ si viscol pentru Moldova, Dobrogea si jumatatea de est a Munteniei incepand de duminica dupa-amiaza pana marti dimineata. De asemenea, anunta ger in nord, centru si est, cu minime termice de pana la…

- Un barbat din Ilfov și fiul sau au ajuns de urgența la spital dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur. Femeia de 83 de ani ar fi vrut sa se razbune. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a alertat autoritatile si le-a spus politistilor ca, la cina, […] The post Incident…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare,…

- Armata romana a pierdut, marți, pe asfaltul de pe șoseaua Kiseleff din Capitala, un Hummer Humvee, care ar fi trebuit sa participe la parada de 1 Decembrie. Imaginile virale pe rețelele de socializare au surprins autovehiculul blindat, in fum la repetiția generala pentru parada de Ziua Naționala. …

- Dupa scandalul toxiinfecțiilor alimentare de la Academia de Poliție, instituția s-a confruntat cu o noua problema. Dormitoarele studentilor au fost inundate in urma unei ploi mai serioase care a cazut in nordul Capitalei. ”In Bucuresti ploua. Doar ca ploua si in Academia de Politie, chiar in dormitoarele…

- Politia de Frontiera a anuntat ca, duminica, incepand cu ora 11.25, in sensul giratoriu din proximitatea Punctului de trecere a Frontierei Ruse, se desfasoara un protest al societatii civile. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe teritoriul Bulgariei. Totul pornește de la un incinerator care ar…

- Bogdan Crefelean, membru AUR si consilier la cabinetul deputatei Gianina Serban de la aceeasi formatiune politica, prins in flagrant cand primea 1.500 de lei de la un alt membru AUR, a fost pus sub control judiciar de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, intr-un dosar in care este acuzat de trafic…