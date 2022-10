Haos de nedescris la Ministerul Sportului și cel al Familiei O interpelare parlamentara recenta a unui deputat a scos in evidența haosul care domnește la doua ministere din actualul cabinet Ciuca. Ministerul Familiei și al Sportului s-au reorganizat … offline Deputatul USR de Maramureș, Cristian Brian, a solicitat ministrului UDMR al Sportului, Eduard Novak, informații despre activitatea direcțiilor județene de sport. Raspunsul demnitarului UDMR a fost unul incredibil, care, totodata, scoate in evidența haosul și degringolada de nedescris care domnește la nivelul cabinetului Ciuca. Trebuie precizat ca la nivelul fostului minister al Tineretului și Sportului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

