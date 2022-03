Handbaliștii nu se tem de război:” Suntem bărbați, trebuie să ne sacrificăm pentru țară”! „Tricolorii” se pregatesc pentru „dubla” cu Macedonia, in barajul pentru calificarea la mondialul din 2023, iar intre antrenamente și ședințe tehnico-tactice, jucatorii lui Xavier Pascual sunt preocupați de razboiul dintre Rusia și Ucraina. „Tricolorii” spun ca nu se tem de nimic și marturisesc ca dincolo de dubla cu Macedonia, le zboara gandul la vecinii din Ucraina. „Am coleg la Steaua care s-a chinuit extrem de mult sa-și aduca familia in Romania. E un act de eroism sa iei arma și sa-ți ajuți familia. Daca am fi in situația lor, aș face la fel, suntem barbați, trebuie sa ne aparam țara” – Ionuț… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

