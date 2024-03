Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a impus, sambata, cu 28-24 (15-10) intr-un meci amical disputat la Braila in fața Macedoniei de Nord , dupa ce vineri caștigase un meci-școala cu 32-27. Debutul lui George Buricea in postura de selecționer al Romaniei a fost unul de succes. „Tricolorii” au trecut de Macedonia de Nord, antrenata…

- Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei va intalni sambata, la Braila, selectionata Macedoniei de Nord, intr-o partida amicala. Duelul va avea loc de la 17.30, in Sala Polivalenta. Selectionerul echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, George Buricea, a declarat miercuri, intr-o conferinta…

- Federația Romana de Handbal a anunțat marți lotul convocat de noul selecționer George Buricea pentru acțiunea naționalei de seniori care va debuta duminica, 10 martie, la Braila. Romania va disputa doua jocuri de verificare cu Macedonia de Nord, pe 15 și 16 martie. Dintre cei 20 de jucatori convocați…

- Constantin Din, președintele FRH, a anuntat ca partida de pe teren propriu cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2025, se va disputa la Baia Mare. „Nationala de seniori va avea un meci amical in perioada de pregatire, cu Macedonia de Nord, in perspectiva partidei de baraj cu Cehia pentru…

- Constantin Din, președintele FRH, a anuntat ca partida de pe teren propriu cu Cehia, din barajul pentru Campionatul Mondial din 2025, se va disputa in Baia Mare. „Nationala de seniori va avea un meci amical in perioada de pregatire, cu Macedonia de Nord, in perspectiva partidei de baraj cu Cehia pentru…

- Romania a jucat in grupa D a Campionatului Mondial masculin de polo pe apa de la Doha, din Qatar, tricolorii fiind alaturi de Italia, Kazakhstan și Ungaria. Ultimele partide din grupa au fost programate vineri, 9 februarie: Ungaria – Kazakhstan 28-1 și Italia – Romania 16-10. Meciurile inaugurale au…

- Naționala Romaniei va infrunta echipa Cehiei in barajul pentru Campionatul Mondial de handbal masculin din 2025, potrivit tragerii la sorți efectuate sambata, la Koln (Germania).Partidele, tur-retur, vor avea loc in perioada 8-12 mai 2024, Romania urmand sa joace prima mansa pe teren propriu, potrivit…

- Echipa naționala de volei masculin U18, pregatita de antrenorii Razvan Parpala și Bogdan Nicolae, au incheiat pe prima poziție partidele din grupa preliminara A, o grupa grea, in care s-au mai aflat Serbia și Turcia, doua dintre cele mai puternice naționale la aceasta categorie de varsta.Romania…