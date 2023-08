Stiri pe aceeasi tema

- Romania, in finala la FOTE, la handbal feminin! Teodora Damian, o noua evoluție entuziasmanta și golgheterul turneului! Romania s-a calificat in finala FOTE la handbal feminin, dupa o victorie neta cu Olanda in semifinale, scor 32-18 (15-7), o performanța remarcabila a „tricolorelor”, cu Teodora Damian,…

- Echipa de handbal feminin a Facultații de Educație Fizica și Sport (FEFS) din cadrul Universitații Ovidius din Constanța (UOC) a caștigat, vineri, 14 iulie 2023, finala Campionatului European Universitar de handbal feminin, desfașurat la Podgorița, Muntenegru.Echipa a fost antrenata de conf. univ. dr.…

- Romania, care a fost a cincea in 2019 si 2021 la Europeanul Under-19, va juca impotriva Portugaliei in finala mica, duminica, de la ora 17:30, in Pitesti Arena. “Au fost 10 zile in care am trecut prin toate starile, de la bucurie, la tristețe, de la agonie, la extaz. Va mulțumim, inca o data, fetelor,…

- Intrecerile turneului de fotbal juvenil "International Stars Tournamentldquo;, editia 2023, s au disputat la Drobeta Tr. Severin, competitia adresandu se categoriei de varsta 2013.Printre cele opt participante s au numarat si doua garnituri ale echipei Academia Hagi 2013 Alb si Albastru , pregatite…

- CSM Targoviște se afla foarte aproape de a cuceri un trofeu la baschet feminin! Miercuri seara, formația dambovițeana s-a calificat in finala turneului Cupei Federației la baschet feminin, dupa ce a invins-o, in semifinale, pe CSTBV Olimpia Brașov, cu scorul de 78-48 (24-16; 19-12; 13-8; 22-12), la…

- Stadionul Centrului de pregatire al selecționatelor Moldovei din Vadul lui Voda este astazi gazda finalelor primei ediții a campionatului național la fotbal feminin WU14. Acest turneu final aduce in prim-plan cele mai bune echipe din competiție, iar iubitorii fotbalului sunt invitați sa asiste din tribune…

- CSM București și CSM Tg. Jiu se infrunta astazi, de la ora 17:30, in finala Cupei Romaniei la handbal feminin. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Pro Arena. CSM București - CSM Tg. Jiu, live de la 17:30 Finala Cupei Romaniei este programata in Sala Polivalenta „Unirea” din Bistrița. CSM…

- CSM Bucuresti a ratat calificarea la turneul Final4 al Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa de echipa daneza Team Esbjerg cu scorul de 33-31 (16-18), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in mansa secunda a sferturilor de finala.