- CS Rapid Bucuresti a invins in deplasare echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 24-21 (13-15), sambata seara, in penultimul sau meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Formația de handbal feminin CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud s-a calificat in sferturile de finala ale EHF European League, dupa ce a invins in deplasare formatia franceza Neptunes Nantes, cu scorul de 34-29, in Grupa C. Dupa o prima repriza echilibrata, Gloria a dominat clar partea a doua a meciului…

- Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a remizat sambata, pe teren propriu, cu formatia franceza Neptunes Nantes, scor 19-19 (11-9), in etapa a III-a din grupa C a European League. Principalele marcatoare ale partidei au fost Bazaliu 5 goluri, Laslo 4, pentru Gloria Bistrita, respectiv…

- Romania - Germania, programat de la ora 19:00, este primul meci din grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Echipa antrenata de Florentin Pera are nevoie de victorie pentru a spera la calificarea in sferturile competiției. In grupa III principala, Romania va infrunta reprezentativele…

- Danemarca și Romania se infrunta de la 21:30 in a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin. E ultimul meci din grupa preliminara. Danemarca - Romania va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1Echipa lui Florentin Pera are nevoie de puncte pentru a-și imbunatați…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a aflat de curand cu ce naționale se va duela in grupa principala III de la Campionatul Mondial. Dupa rezultatele de luni seara, Japonia, Germania și Polonia vor fi adversarele „tricolorelor“ in grupa principala III, iar meciurile sunt programate pe 7, 9 și 11…

- Romania - Danemarca este a treia partida la Campionatul Mondial de handbal feminin, marți, de la ora 21:30. Echipa lui Florentin Pera are nevoie de punct pentru a-și imbunatați situația din urmatoarele 3 meciuri, in grupa principala. In grupa principala, urmatoarea faza de la CM de handbal feminin,…

- A 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin debuteaza miercuri, 29 noiembrie. Va fi primul turneu final mondial care este gazduit de trei țari: Danemarca, Norvegia și Suedia. Romania face parte din Grupa E, iar obiectivul este clasare intre primele 7 locuri ale competiției.