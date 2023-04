Stiri pe aceeasi tema

- Esbjerg și CSM București se infrunta duminica, de la 17:00, in sferturile Ligii Campionilor. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 4, Orange Sport 4 și Digi Sport 4. Returul e programat duminica viitoare, de la 17:00, la București. CSM București este la 120 de minute de turneul…

- CSM București și Rapid disputa duminica manșa tur a sferturilor de finala, intalnind doua echipe nordice, pe Esbjerg, respectiv Vipers in drumul spre faza finala a competiției CSM București este la 120 de minute de turneul final de la Budapesta, acolo unde nu s-a mai calificat din 2018. Pentru meciul…

CSM București va juca tot cu Esbjerg in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin. Danezele le-au eliminat pe „tigroaice" sezonul trecut in aceeași faza a competiției

- Adrian Vasile (40 de ani), antrenorul celor de la CSM București și fost selecționer al naționalei feminine de handbal, nu ințelege cum Insulele Feroe au reușit sa invinga naționala masculina in preliminariile Campionatului European. Pe 8 martie, naționala de handbal masculin inregistra una dintre cele…

- Dinamo, performanța extraordinara! S-a calificat matematic in play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor la handbal masculin. Formația alb-roșie a profitat de victoria danezilor de la GOG in fața polonezilor de la Wisla Plock cu scorul de 31-24. In acest moment, Dinamo se afla pe locul 5 din grupa…

- Echipele feminine de handbal CSM Bucuresti si Brest Bretagne Handball (Franta) au terminat la egalitate, scor 30-30 (15-18), partida de la Sala Polivalenta, contand pentru penultima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor. Un meci cu multe rasturnari de scor, Cristina Neagu aducand un punct CSM-ului cu…

- Formația de handbal masculin CSU din Suceava a inregistrat a patra infrangere la doar un singur gol diferența in acest sezon competițional .Intr-o partida contand pentru etapa a XVI-a a Ligii Zimbrilor, CSU din Suceava – CSM București 23-24. Sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava a fost din nou neincapatoare…

- In primul meci oficial din acest an din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin, CSU din Suceava va avea un adversar de marca. Sambata, 4 februarie de la ora 17.00, in sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava va veni ocupanta locului IV in clasament, CSM București. ”Formația oaspete este favorita din punct…