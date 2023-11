Stiri pe aceeasi tema

- Hamas spune ca doreste sa prelungeasca acordul de incetare a focului de patru zile convenit cu Israelul, in speranta de a asigura eliberarea altor prizonieri palestinieni din inchisorile israeliene in schimbul ostaticilor, informeaza dpa. Nu a existat un raspuns imediat din partea oficialilor israelieni…

- Un nou grup de ostatici a fost eliberat de Hamas in urma cu puțin timp. 13 israelieni au fost predați Crucii Roșii, ca și pana acum, la spitalul Haniunis din sudul Gazei. Ei se afla acum in drum spre Egipt de unde vor fi preluați de armata israeliana.

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP.

- Armata israeliana a facut publice, miercuri, noi imagini și clipuri video cu un tunel consolidat de langa spitalul Al Shifa, despre care spune ca a fost folosit ca post operațional de comanda al Hamas, relateaza Reuters.

- Militarii israelieni au reușit sa elibereze primul ostatic Hamas din Fașia Gaza. Ostaticul este o femeie-soldat din armata israeliana (IDF), au anunțat luni IDF și serviciul de securitate interna al Israelului, informeaza CNN.

- Armata israeliana este gata sa intervina terestru in Fașia Gaza, insa mai așteapta decizia conducerii de la Ierusalim. Pana la lansarea operațiunii terestre, continua bombardamentele in Fașia Gaza. Palestinienii ramași in nordul enclavei sunt somați sa se refugieze in sud.

- Organizația palestiniana Hamas a lansat o oferta catre Israel care consta in eliberarea unor ostatici israelieni in schimbul incetarii imediate a focului, potrivit BBC. Discuțiile continua, dar Israelul a refuzat aceasta oferta. Se estimeaza ca Hamas deține 203 de ostatici in Gaza, toți rapiți in timpul…

- O imensa diversiune a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata un atac devastator asupra țarii, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul Mijlociu,…