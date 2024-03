Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au studiat recent doua stele cu ajutorul telescopului spațial James Webb. In timp cercetarilor, experții au descoperit in jurul corpurilor cerești ingrediente chimice care se gasesc in general in oțet, in ințepaturile de furnici și in celebra bautura alcoolica margarita. Așadar, NASA a descoperit…

- Telescopul spațial James Webb a detectat ingrediente chimice care se gasesc in oțet, ințepaturi de furnica și chiar in margarita (un cocktail cu alcool) in jurul a doua stele tinere, potrivit inginerilor de la NASA. Aceste ingrediente sunt cruciale pentru lumi potențial locuibile. Au gasit molecule…

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spatial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere elemente chimice care se gasesc in otet, intepaturi de furnici si chiar in bautura margarita, a anuntat NASA, informeaza CNN.

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spatial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere elemente chimice banale care se gasesc in otet, intepaturi de furnici si chiar in margarita, a anuntat NASA, potrivit CNN și News.ro.

- Cel mai luminos obiect cunoscut din univers – un quasar de 500 de trilioane de ori mai luminos decat Soarele nostru – se ascundea chiar sub nasul nostru, potrivit cercetatorilor citați de The Guardian.

- Astronomii dintr-o echipa internationala au descoperit cea mai veche gaura neagra cunoscuta, care exista deja la inceputurile cosmosului, cand Universul avea varsta de abia 400 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta descoperire o devanseaza…

- Cercurile de unde radio din spațiu i-au uluit pe astronomi de cand obiectele cosmice au fost detectate pentru prima data, in 2019. Acum, oamenii de știința cred ca au aflat ce formeaza aceste structuri cerești misterioase, iar raspunsul ar putea oferi noi perspective asupra evoluției galaxiilor, relateaza…

- „Marele Inel”, o megastructura cosmica ce nu ar trebui sa existe, a fost descoperita in spațiu. Cat de mare este „Big Ring” Astronomii au descoperit o megastructura cosmica in forma de inel, ale carei proportii sfideaza teoriile existente despre univers, potrivit The Guardian. Asa-numitul Big Ring…