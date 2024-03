Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spatial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere elemente chimice care se gasesc in otet, intepaturi de furnici si chiar in bautura margarita, a anuntat NASA, informeaza CNN.

- Astronomii care lucreaza cu ajutorul telescopului spatial James Webb au detectat in jurul a doua stele tinere elemente chimice banale care se gasesc in otet, intepaturi de furnici si chiar in margarita, a anuntat NASA, potrivit CNN și News.ro.

- O echipa de astronomi care utilizeaza telescopul James Webb a dezvaluit recent o descoperire fascinanta: identificarea unor mici puncte roșii in imagini, care s-au dovedit a fi gauri negre supermasive in miniatura. Aceste particule roșii, detectate la distanțe impresionante in epocile timpurii ale Universului,…

- Doua masini s-au ciocnit, miercuri, intr-o intersectie din Braila, iar una dintre ele a ajuns pe trotuar, a lovit niste scari si s-a rasturnat peste o femeie de 81 ani, care a ajuns la spital.

- In inima Bucurestilor se afla Manastirea Antim, reper identitar al sufletului romanesc de odinioara, prin Sfantul Antim. Lacasul de cult a fost consolidat, reabilitat si pus in valoare prin lucrarile intreprinse de compania bucuresteana Aedificia Carpati SA si partenerii sai pentru acest proiect. Lucrarile…

- Deși farmacia și tamplaria pare ca nu ar avea nimic in comun, Horia Teodor Girbacea (28 ani), a reușit sa creeze o punte de legatura stransa intre aceste doua lumi. Horia, de profesie farmacist și-a fructificat pasiunea pentru estetic și frumos intr-un mic atelier de tamplarie in comuna Moieciu, județul…

- Pe final de an, telescopul spațial James Webb a surprins planeta Uranus in detaliu, NASA facand publica o imagine care vine sa ne arate din nou cat de mici suntem in Univers. Imaginea surprinsa de telescopul spațial James Webb in 18 decembrie, dar facuta publica la inceputul acestui an, dezvaluie planeta…

- Silviu Prigoana implinește astazi 60 de ani! Viața fostului afacerist și politician este una potrivita pentru un subiect de film! In cumpana cea mai mare a vieții, cand mulți credeau ca viitorul sau e distrus, a gasit putere sa lupte și a reușit in tot ce și-a propus! A reușit sa faca milioane de euro…