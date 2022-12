Hagi a deschis porțile muzeului său auto! Norris Măgeanu, fascinat de ARO, Oltcit și Trabant! Președintele FRAS a vizitat expoziția de mașini autohtone fabricate inainte de Revoluție. Muzeul de la Campulung este deținut de aromanul Hagi, cel care i-a imprumutat una dintre mașinile sale Kirei, fiica „Regelui”, pentru producția cinematografica „Intre Chin și amin”. Pasionat de mașini de cand se știe, Norris a vizitat locul, iar ghid i-a fost chiar proprietarul, cel care se ocupa singur de achiziționarea și restaurarea celor aproape 70 de autovehicule, toate fabricate in Romania. „Mi se pare ca atunci cand vorbești despre naționalism, despre ceea ce inseamna dragostea de țara, un astfel de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

