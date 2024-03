Stiri pe aceeasi tema

- Columbia este un adevarat colos pentru nationala lui Edi Iordanescu, daca ne raportam la valoarea jucatorilor din lot. Columbia – Romania e marti, de la 21:30, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Columbia vine la meciul cu Romania dupa o victorie stralucitoare in fata Spaniei, scor 1-0. De cealalta…

- Dennis Man, marcatorul unicului gol al Romaniei in meciul amicalul cu Irlanda de Nord, scor 1-1, a afirmat ca este increzator ca tricolorii vor fi cu capul sus la EURO 2024. Asta chiar daca s-a aratat dezamagit de jocul de vineri seara, de pe Arena Nationala. „A fost un joc cat de cat bun. Am intalnit…

- Fundașul dreapta Vasile Mogoș (31 de ani) a fost transportat la spital, pentru analize, chiar la pauza meciului amical dintre Romania și Irlanda de Nord. Vasile Mogoș a fost alegerea lui Edi Iordanescu in banda dreapta a defensivei. Fundașul lui CFR Cluj a fost activ, a reușit cateva combinații bune…

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- Cu sprijinul SUA, cea mai mare putere din cadrul NATO, a principalelor trei mari națiuni europene și al altor 16 membri NATO, premierul olandez Mark Rutte se afla intr-o poziție dominanta pentru a deveni secretar general NATO și orice rival va apararea se va confrunta cu o lupta dificila, relateaza…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a refuzat sa spuna pe cine ar vota pentru Primaria Capitalei intr-o competitie in care ar participa doar Gabriela Firea si Nicusor Dan. De asemenea, liderul liberal a sustinut ca PSD si PNL nu au analizat inca varianta unui candidat comun pentru Primaria Generala. Liderul…