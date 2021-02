Stiri pe aceeasi tema

- Hackeri din Coreea de Nord au sustras sute de milioane de dolari pe tot parcursul anului 2020 pentru a finanța programele de rachete nucleare și balistice ale țarii, potrivit unui raport confidențial al Națiunilor Unite citat de CNN. Citește și: Inginerul din reportajul Recorder a ramas fara…

- In acest document anual redactat de experti ONU si prezentat luni Consiliului de Securitate, Teheranul neaga existenta unei astfel de cooperari, raportata de o tara neidentificata. Acesti experti au sarcina de a monitoriza multiplele sanctiuni impuse Phenianului pentru a obliga Coreea de Nord sa isi…

- Autoritatile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care faceau parte dintr-o grupare infractionala – in marea lor majoritate cetateni romani – care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare si care opera in Cancun, centru balnear situat in statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea…

- Miliardarul Carl Icahn i-a revandut companiei Herbalife Nutrition mai mult de jumatate din participatia pe care o detine la aceasta, cu suma de 600 de milioane de dolari, la un pret de 48,05 dolari pe actiune, si a renuntat la cinci locuri din Consiliul de Administratie, ocupate de reprezentantii…

- Iranul a anuntat ca exista ''indicii serioase privind responsabilitatea Israelului'' in asasinarea unui important om de stiinta iranian in domeniul nuclear si isi rezerva dreptul de a se apara, se arata intr-o scrisoare trimisa vineri secretarului general al ONU Antonio Guterres si Consiliul…