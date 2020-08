Guvernul va creşte pensiile cu 14% Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Craiova, ca Guvernul va creste pensiile cu 14%. "Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate astea, desi repet, eu nu cunosc o alta tara europeana in care sa se fi luat o decizie similara, Guvernul va crestere pensiile si va creste pensiile cu un procent consistent, de 14%. Este o crestere extrem de mare, pe care ne angajam sa o putem finanta, atat pe anul viitor, cat si pe anii care vor urma. In ceea ce priveste alte cresteri ulterioare, orice alta decizie de crestere a pensiilor va fi luata doar pe baza unor analize economice extrem de… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

