Guvernul spaniol va interzice aromele din derivatele de tutun, iar tutunul incalzit va fi supus acelorași reguli care funcționeaza in cazul țigarilor clasice, a anunțat ministrul Sanatații, transmite AFP . Aromele din produsele derivate de tutun (filtre, capsule etc.) sunt interzise și tutunul incalzit va fi supus reglementarilor aplicate in cazul tutunului convențional, a scris pe rețeaua sociala X ministrul spaniol al Sanatații, Monica Garcia. Se știe ca țigarile cu arome sunt interzise in toata Uniunea Europeana din 2020. Masurile anunțate de ministrul Sanatații vor intra in vigoare in urmatoarele…