Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Proiectul inaintat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prevede plafonarea tarifelor pentru sase luni. Actul normativ prevede stabilirea, pentru 6 luni, a tarifelor de prima practicate de catre asiguratori…

- Avize favorabile de la Consiliul Economic și Social, unde am susținut proiectele pe care le-am inițiat impreuna cu colegii mei, Mara Calista și Florin-Alexandru Alexe, privind creșterea indemnizației minime și maxime pentru creșterea copilului (ICC) și o serie de prioritați și beneficii pentru femeile…

- De la un an la altul se nasc tot mai putini copii in Romania. Și situația nu se poate schimba mai repede de 10 ani. Guvernul are pe masa un pachet de masuri prin care sa sustina cresterea natalitatii.

- Parlamentarii din Forța Dreptei au inițiat proiectul de lege prin care sunt anulate majorarilor de taxe și impozite adoptate de Guvernul PSD-PNL pe parcursul anului trecut.Proiectul susținut de Forța Dreptei urmarește eliminarea masurilor anti-liberale, promovate de PSD cu sprijinul PNL, prin care sunt…

- Creștem indemnizația minima pentru creșterea copilului și plafonul maxim, raportandu-le la salariul minim și acordam o serie de prioritați femeilor gravide și familiilor cu copii, prin doua proiecte pe care le-am inițiat și depus astazi. Impreuna cu Mirela Retegan, fondator Zurli, cu colegii mei deputați…

- Romania este pe drumul cel bun in a deveni prima tara care va avea cea mai noua, sigura si curata tehnologie nucleara – SMR, arata Guvernul, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a avut o intrevedere cu reprezentantii companiei americane Fluor Corporation, actionar al tehnologiei reactoarelor modulare de…

- In 2022, peste 200 de copii din medii vulnerabile au primit consultații medicale gratuite prin proiectul-pilot derulat de Teach for Romania și Rețeaua Regina Maria Național, 2023 Alaturi

- Șeful PNL Cluj, Alin Tișe, i-a transmis public premierului și liderului PNL, Nicolae Ciuca, faptul ca daca nu va include la finanțare prin bani europeni fie Spitalul de Copii, fie Centrul de Transplant, ambele din Cluj, ii va cere demisia șeful Executivului, la fel cum a procedat și cu fostul premier…