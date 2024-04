Guvernul pregatește o reforma fiscala menita sa sprijine creșterea ratei natalitații in țara prin intermediul unui sistem de reducere a taxelor pentru familiile cu doi sau mai mulți copii. Aceasta masura este anunțata in planurile pentru anul viitor. Citește și: „Legea pacanelelor” a fost adoptata in Parlament. Ce prevede Premierul Marcel Ciolacu a declarat, recent, […]