Guvernul s-a reunit in ședința, pentru a adopta a treia rectificare bugetara din acest an. Orban: Este absolut necesara pentru plata pensiilor, somaj tehnic sau programul flexibil de munca Premierul Ludovic Orban a declarat ca rectificarea bugetara pe care Guvernul o va adopta in sedinta de luni este &"absolut necesara&" pentru plata pensiilor si pentru asigurarea platilor din cadrul masurilor active, ''indiferent ca este vorba de somaj tehnic sau de programul flexibil de munca". "Este necesară această rectificare pentru că am avut o situaţie care a generat noi…