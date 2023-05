Guvernul, românii și austeritatea De ceva timp, prin presa și media romaneasca se vorbește și se scrie mult despre așa-zisa “ordonanța a austeritații”. Ca in cazul multor altor subiecte, in Romania toata lumea vorbește mult, despre orice. Tipic pentru noi, romanii … ne pricepem la tot și la toate, dar mai puțin la ceea ce ar trebui sa facem fiecare dintre noi. Aceasta problema este una tipic romaneasca, specifica perioadei de dupa ’89, cauzata fiind, cu premeditare, de catre politicienii de carton care și-au dorit un electorat sarac și needucat (pregatire profesionala) … pentru a putea fi manipulat. O alta explicație a acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

