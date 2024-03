Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru romanii care au lucrat in grupele I sau II de munca. Pensionarii ar trebui sa știe aceste informații. Iata ce a transmis Marius Budai, fostul ministru al Muncii din Romania!

- Asociația Prosumatorilor și a Comunitaților de Energie din Romania acuza Guvernul și Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) ca, in ciuda negarilor lor publice, se pregatește deja impunerea unei „taxe pe soare”. Totul a pornit de la conditia pentru a deveni prosumator: sa te racordezi…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a confirmat ca, in sezonul rece ramas din primavara lui 2024, romanii vor continua sa primeasca sprijin pentru plata facturilor la incalzire și energie. Anunț important legat de cardurile de energie venit de la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale! Romanii…

- Guvernul a aprobat acordarea de granturi de studii in favoarea unor cetateni romani care au fost evacuati din Fasia Gaza, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul a aprobat acordarea de granturi de studii in favoarea unor cetateni romani care au fost evacuati…

- Implementarea salariului minim european este o prioritate pentru guvernul PSD, concretizata prin obiective ambițioase asumate in programul de guvernare. Angajamentul ferm este ca, pana la 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu norma intreaga nu va primi un salariu net mai mic de 500 de euro lunar. Acest…

- Verificarea pașapoartelor pe aeroporturile elvețiene pentru persoanele care calatoresc din și spre Bulgaria și Romania va fi eliminata. Guvernul elvețian a fost de acord sa urmeze acest exemplu dupa ce UE a decis sa elimine controalele la frontierele aeriene și maritime pentru Bulgaria și Romania, a…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, in prima sedinta de Guvern din 2024 ca, vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,5%, in termenele stabilite. In același timp, premierul a menționat faptul ca deși 2024 este un an electoral extrem de important, isi doreste sa nu promita nimic din ceea ce nu…

- Cardurile destinate produselor alimentare și meselor calde in cadrul Programului „Sprijin pentru Romania” sunt dedicate categoriilor sociale vulnerabile. Tichetele sociale pentru alimente au fost alimentate cu suma de 250 de lei la fiecare doua luni, pe tot parcursul anului 2023. Valoare se reduce la…