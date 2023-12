Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare din Germania a convenit asupra unui nou plan de cheltuieli pentru anul viitor, dupa saptamini de negocieri tensionate care au impotmolit guvernul in criza politica si fiscala. Acordul, la care s-a ajuns in primele ore ale zilei de miercuri, urmeaza sa fie anuntat public intr-o…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca este increzator ca discutiile dure cu partenerii de coalitie pentru a stabili bugetul tarii, in urma unei hotarari judecatoresti de referinta privind limita datoriilor, vor duce in cele din urma la un acord, transmite Reuters.Vorbind la conferinta…

- Vorbind la conferinta Partidului Social Democrati (SPD), Scholz a spus ca nu vor exista reduceri ale cheltuielilor sociale, un domeniu in care ministrul de Finante Christian Lindner, de la Partidul Liber Democrat (FDP), care sustine o politica fiscala conservatoare, a cerut reforme. ”Este o sarcina…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca guvernul german sprijina deschiderea de negocieri pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana și dorește sa ofere sprijin pentru realizarea reformelor necesare procesului

- Ministrul german al Apararii a anuntat duminica seara dublarea, la opt miliarde de euro, a ajutorului militar prevazut initial de tara sa pentru Ucraina in 2024, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Aceasta constituie un semnal puternic pentru Ucraina, care arata ca nu o dezamagim”, a declarat Boris…

- Cancelarul german Olaf Scholz a promis Kievului inca un sistem de aparare aeriana Patriot in iarna care vine, dupa o intalnire in Spania cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Intarirea apararii aeriene a Ucrainei cu sistemul Patriot „este cel mai necesara in acest moment”, a declarat Scholz…

- A ajuta Kievul sa-si mentina economia pe linia de plutire si, pe termen lung, sa-si reconstruiasca infrastructura este obiectivul unei conferinte internationale de anul viitor privind reconstructia Ucrainei, care se va tine pe 11 si 12 iunie la Berlin, transmite La Tribune. Cancelarul german, Olaf Scholz,…